Рябков заявил, что отсутствие гарантий безопасности от НАТО и США приведет к конфронтации

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске новой конфронтации на фоне отсутствия гарантий безопасности для РФ со стороны НАТО.

- То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Рябков считает, что отсутствие дипломатического диалога может привести к военным ответам. Также дипломат сообщил, что Москва не доверяет заверениям Североатлантического альянса об отсутствии планов разместить военное оснащение у границ России.

Ранее Сергей Рябков заявил, что расширение Североатлантического альянса не может происходить в ущерб безопасности других стран. Он отметил, что дальнейшее расширение НАТО приведет к тяжелым последствиям для альянса. Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика НАТО вступает в резкое противоречие с данным постулатом. По его словам, Россия продолжит обращать внимание на невозможность «совместить то и другое».