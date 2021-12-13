Рябков заявил о "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения на восток

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширение Североатлантического альянса не может происходить в ущерб безопасности других стран. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что дальнейшие расширение НАТО приведет к тяжелым последствиям для альянса.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика НАТО вступает в резкое противоречие с данным постулатом. По его словам, Россия продолжит обращать внимание на невозможность «совместить то и другое».

«Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно... Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», - заявил дипломат в интервью «Известиям», отметив, что попытки представить дело так, будто у Москвы «здесь нет права вето», являются попытками с «негодными средствами»

Рябков также заявил, что представители альянса пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО продвигается на восток. По его словам, это ошибка, которая может «обернуться ослаблением их собственной безопасности». Замминистра отметил важность наличия понятных рамок и взаимных обязательств в вопросах о вступлении в союзы.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен идти на компромисс с Москвой по поводу вступления Украины в альянс. По его словам, данный вопрос должны решать только сами страны и члены блока.