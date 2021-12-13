В Кремле допустили новую встречу Путина и Сокурова

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в будущем будет организована новая встреча президента России Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова.

- Со временем (встреча) наверняка будет организована. Пока ничего конкретного нет, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

При этом Песков отметил, что глава государства сам согласился на новую встречу с культурным деятелем.

Напомним, Владимир Путин не согласился с тезисом режиссера о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, а также с предложением Сокурова о возможном исключении отдельных субъектов из состава страны. После этого президент пригласил режиссера к себе, чтобы "с удовольствием подискутировать" об озвученных Сокуровым "тонких вещах". Позже режиссер заявил, что готов побеседовать с российским лидером "за чашкой чая", а не "напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее".