Сокуров надеется поговорить с Путиным "за чашкой чая"

Александр Сокуров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Александр Сокуров ждет возможности побеседовать с президентом России Владимиром Путиным в спокойной обстановке "за чашкой чая", а не "напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее". Об этом культурный деятель рассказал ТАСС.

"Если будет конкретное предложение - конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить", - отметил Сокуров.

Он также подчеркнул, что ему совсем не нравится ситуация, возникшая в СМИ после его резонансного выступления на встрече российского лидера с СПЧ. По словам режиссера, это совсем не та реакция, на которую он рассчитывал.

"Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою", - подчеркнул Сокуров.

Напомним, Владимир Путин не согласился с тезисом режиссера о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, а также с предложением Сокурова о возможном исключении отдельных субъектов из состава страны. После этого президент пригласил режиссера к себе, чтобы "с удовольствием подискутировать" об озвученных Сокуровым "тонких вещах".

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил жесткую реакцию российского лидера. По словам официального представителя Кремля, режиссер "непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы".

Кстати, полный текст дискуссии между Александром Сокуровым и Владимиром Путиным, которая и вызвала общественный резонанс, можно прочитать в материале kp.ru. Сокуров выступил с целым рядом настоящих обвинений. Призвав "думать о России", он обвинил власть в том, что она вместо этого содержит на российском "довольствии" Белоруссию, Южную Осетию, Абхазию, помогает Сирии, игнорирует то обстоятельства, что все постсоветские республики "носят национальный характер.