В Кремле надеются, что Россия останется надежным поставщиком газа в Европу

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о риске перекрытия транзита газа в Европу в случае новых санкций против республики. В Кремле надеются, что Россия останется надежным поставщиком голубого топлива в этот регион, отметил он.

- Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее Александр Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу. Такое заявление белорусский президент сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Транзит газа может быть перекрыт, если будущие санкции ЕС поставят страну в чрезвычайное положение, сказал глава государства. .