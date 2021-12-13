Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции ЕС поставят страну в чрезвычайное положение.
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Александр Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу. Такое заявление белорусский президент сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
Транзит газа может быть перекрыт, если будущие санкции ЕС поставят страну в чрезвычайное положение, сказал президент Белоруссии.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», - цитирует Лукашеко БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявлял, что готов перекрыть транзит газа, если Польша закроет границу из-за ситуации с миграционным кризисом.
В то же время, как сообщалось на kp.ru, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть транзит, так как это сорвет ее обязательства по поставкам газа в Европу.