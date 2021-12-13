"Зенит" сыграет в плей-офф Лиги Европы против "Бетиса"

"Зенит" узнал соперника по ЛЕ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" узнал своего соперника по первому раунду плей-офф Лиги Европы. В стыковых матчах, новом раунде данного турнира, команда Сергея Семака сыграет в феврале 2022 года, сообщает "КП-Спорт". Действующий чемпион России прошел в эту стадию соревнований, заняв третье место по итогам группового этапа Лиги Чемпионов. В битве за евровесну зенитовцы обошли шведский "Мальме".

И вот в последний месяц зимы 2022 года "Зенит" сыграет в Лиге Европы против "Бетиса". Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответный матч - в Испании спустя неделю 24 числа.

Московский "Спартак" уже прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника "красно-белые" узнают только по итогам первого раунда турнира на жеребьевке, которая состоится 25 февраля. Финал Лиги Европы в этом сезоне примет Севилья и он пройдет 18 мая 2022 года.