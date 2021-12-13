Путин позитивно оценил победы россиян в Конституционном суде РФ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 декабря, встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Глава государства высоко оценил тот факт, что россияне выигрывают споры в КС РФ.

Как отметил в ходе встречи Зорькин, жалобы россиян в КС становятся все более грамотными - граждане более четко понимают, когда нужно обращаться в этот орган, а когда в другие. Президент в ответ заметил, что это говорит о повышении правовой грамотности людей.

Также, отметил Путин, очень важен тот факт, что россияне выигрывают дела в КС.

"То, что люди выигрывают, это очень хорошо. Это говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом. Поэтому это очень важно", - цитирует главу государства ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за поддержку предпринимаемых усилий по сохранению и развитию страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в документальном фильме "Россия. Новейшая история".