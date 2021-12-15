Совфед одобрил закон о праве губернаторов избираться более двух сроков подряд

Андрей Клишас выступил одним из автором проекта закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации России одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России, который, в частности, отменяет запрет на избрание главой региона одного человека больше двух сроков подряд.

Согласно проекту, число возможных переизбраний будет определяться региональными парламентами. При этом президент России будет иметь возможность прекратить полномочия губернаторов по любым основаниям. Кроме того, в случае утраты доверия депутаты законодательного собрания также могут поставить вопрос о снятии главы региона с должности.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из авторов законопроекта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что изменения направлены на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти.

По его словам, новы меры также направлены на повышение ответственности органов государственной власти российских субъекта и расширение мер по противодействию коррупции.