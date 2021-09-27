В Госдуму РФ внесли законопроект, снимающий запрет губернаторам избираться на два срока подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму РФ в понедельник, 27 сентября, внесен законопроект снимающий запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - приводит РИА Новости слова главы комитета Совфеда.

Как отмечается, проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, предусматривает меры, которые направлены на «улучшение качества жизни» россиян, а также «закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой».

Клишас заявляет, что изменения направлены на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти. По его словам, новы меры также направлены на повышение ответственности органов государственной власти российских субъекта и расширение мер по противодействию коррупции.

Глава комитета Совфеда также сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России.