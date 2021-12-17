Тульская область стала одним из лидеров рейтинга АСИ по качеству жизни в российских регионах

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова представила президенту Владимиру Путину проект «Мой семейный центр». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульская область вошла в число лидеров национального рейтинга Агентства стратегических инициатив по качеству жизни в российских регионах. Рейтинг был составлен по поручению президента Владимира Путина. Регионы России в рейтинге оценивались по десяти направлениям. Тульская область вошла в пятерку лучших по направлению инклюзивность и равенство.

Результаты рейтинга генеральный директор агентства Светлана Чупшева представила 16 декабря на заседании наблюдательного совета АСИ, которое провел Владимир Путин. На заседании обсуждалась новая стратегия агентства на ближайшие годы. Президент России также посетил специальную выставку, где в формате «7 станций» были представлены основные направления деятельности агентства на 2022-2024 годы. На каждой «станции» были представлены значимые результаты, которых АСИ удалось достичь по конкретному направлению, приоритеты агентства на ближайшие три года, а также перспективные проекты, команды и их лидеры. Владимиру Путину продемонстрировали инструменты тиражирования лучших региональных практик, в том числе платформу «Смартека». Свои лучшие социально-экономические проекты на экспозиции АСИ показал 51 регион России.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова представила проект «Мой семейный центр», предназначенный для социального сопровождения семей с детьми. Проект должен объединить все семейные сервисы региона. Тем самым жители будут избавлены от необходимости ходить по инстанциям, чтобы оформить господдержку или получить помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций. По словам Ольги Гремяковой, глава Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу создать удобные и простые сервисы для семей с детьми, которые помогут повысить качество их жизни.

Проект «Мой семейный центр» был реализован на базе Областного центра помощи семье и детям. Он объединяет деятельность центров социальной защиты в 26 муниципалитетах Тульской области. Работа во всех отделениях организована по принципу одного окна. Для жителей региона открыта горячая линия с единым номером помощи семье и детям – 129. В структуре Областного центра помощи семье также работает стационарное отделение социальной реабилитации женщин. В год оно может принять на временное проживание до 100 человек.

- Проект войдет в «Смартеку» АСИ как лучшая региональная практика в социальной сфере. Уверена, что он позволит тульским семьям реализовать все свои возможности и улучшить качество жизни, – рассказала Ольга Гремякова.

Владимир Путин отметил, что в центре внимания всех проектов всегда должен оставаться человек и его благополучие.

Напомним, Агентство стратегических инициатив (АСИ) - автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации бизнес-проектов и социально ориентированных инициатив. Председателем ее наблюдательного совета является президент Владимир Путин. Среди членов совета - президент Сбербанка Герман Греф, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.