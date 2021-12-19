На манеже – только мастера клоунады: В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль «Лучшие клоуны мира»

Дэвид Ларибле силой юмора валит зрителей с ног. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

На четыре дня Большой Санкт-Петербургский государственный цирк стал центром сосредоточения юмора и детского восторга. Лучшие клоуны со всего мира собрались на международном фестивале, приуроченном к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, всеми любимого клоуна, Юрия Никулина.

«Нас всех собрал сегодня здесь любимец многих поколений Юрий Владимирович Никулин, не раз блиставший в том числе и на этом манеже, – отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков. – Мы рады, что фестиваль удалось провести, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. На манеже цирка Чинизелли выступили клоуны не только из разных стран, но и континентов. И зрителям не нужны переводчики. Потому что клоунада – язык интернациональный».

Фестиваль клоунов проходил в Петербурге с 16 по 19 декабря. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Клоун Буби – звезда бразильских экранов, Пакуин младший и Анхело прибыли из Мексики. Организаторы фестиваля ставили перед собой задачу собрать на манеже самых разных артистов.

Итальянец Дэвид Ларибле – виртуозно взаимодействует с залом, клоун московского цирка на Цветном бульваре Эркин Саралаев филигранно жонглирует на отскок, трио «Step&Jazz» под руководством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина эффектно отбивают чечетку, участники из Киргизии поражают воображение гибкостью, а участники коллектива «Без носков» – актерски отыгрывают свой каждый выход на манеж.

На сцене выступали не только клоуны, но и их верные помощники. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Четыре дня длился праздник смеха и юмора, организованный Российской государственной цирковой компанией и РОО «Росинформразвитие» при поддержке Министерства культуры РФ. И завершился большим праздничным гала-представлением, прошедшим при полном аншлаге.