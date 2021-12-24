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Происшествия24 декабря 2021 7:47

Суд приговорил многодетного священника Стремского к 21 году колонии по делу о педофилии

Служителя церкви признали виновным в нескольких эпизодах сексуального насилия против детей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Стремского приговорили к 21 году лишения свободы

Стремского приговорили к 21 году лишения свободы

Фото: Ольга КЛИШИНА

Саракташский районный суд Оренбургской области вынес приговор многодетному священнослужителю Михаилу Стремскому, которые предстал по обвинению в нескольких эпизодах изнасилования, насильственных действий и других преступлениях детей.

Как сообщает ТАСС, судья признал священника виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы.

"Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет".

Кроме того, его лишили ордена "Родительской славы", который священник получил как глава крупнейшей семьи.

Как ранее писал сайт kp.ru, священника, воспитывавшего 70 приемных детей, обвинили в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и невыполнение обязанностей по воспитанию. Пострадавшими по делу проходили семь несовершеннолетних воспитанников священника.