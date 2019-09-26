Семь детей изъяли из семьи оренбургского настоятеля, подозреваемого в педофилии

Николая Стремского до недавних пор знали, как главу самой большой в России приемной семьи. 55-летний Стремский был настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия, ректором Оренбургского епархиального духовного училища, директором православной общеобразовательной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Мужчина воспитывал 70 приемных детей. В среду, 25 сентября, в его адрес выдвинули серьезные обвинения.

Среди них, по версии следствия, изнасилование несовершеннолетних, развратные действия и невыполнение обязанностей по воспитанию. Если вина батюшки будет доказана, то он может угодить за решетку на срок вплоть до 20 лет.

Старшую дочь священнослужителя и ее мужа также задержали. Их обвиняют в «незаконном лишении свободы».

Напомним, что в понедельник, 23 сентября, Стремского задержали и поместили во временный изолятор. Следователи побывали и в обители, и дома у обвиняемого и его родных. Семеро приемных детей передали в социальные учреждения области. Их имена, возраст и пол держатся в секрете. По мнению следствия, именно столько воспитанников могли пострадать от действий Стремского.

Сам священник вины не признает, считая, что детей подговорили. Крепко держась за прутья клетки, в которую его поместили, батюшка, предположил, что, возможно, так дети мстят ему за сделанные замечания. Местный социальный фонд выступил с предложением отправить пострадавших в санаторий, где с ними будут работать психологи.

К зданию суда, где в ходе закрытого заседания избрали меру пресечения, приехали и некоторые его воспитанники. Они отказались общаться с журналистами.

Доводы защиты судья не убедили.Фото: Ольга КЛИШИНА

Адвокат просил обратить внимание на заслуги обвиняемого, рассказал о том, что благодаря усилиям Стремского на пустом месте удалось возвести уникальный храмовый комплекс. Защитник просил отправить настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия под домашний арест. Юрист акцентировал внимание на том, что его клиенту в камере придется расстаться с крестом, а значит, ему никак туда нельзя. Сторона обвинения в ответ заявила, что у священнослужителя есть недвижимость за рубежом.

Гособвинитель пришел на заседание с увесистой папкойФото: Ольга КЛИШИНА

Неизвестно, вспоминали ли во время заседания об инциденте, участником которого Стремский был в 2015 году. Тогда погоня сотрудников ГИБДД за его золотистым «Мерседесом», закончилась задержанием батюшки. После его доставили его в отделение, и возбудили уголовное дело. Местная епархия отстранила Стремского от исполнения обязанностей священнослужителя, но спустя несколько месяцев дело закрыли, и в должности восстановили.

Судья не стал отпускать Николая Стремского под домашний арест.Фото: Ольга КЛИШИНА

Несмотря на все доводы защиты, в понедельник суд согласился со следствием и отправил отца Николая в СИЗО. Выслушав решение, Стремский поинтересовался, сможет ли он искупаться. На что его заверили, что в СИЗО есть все для этого необходимое.

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