Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного технического осмотра для водителей, использующих автомобили в личных целях.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, техосмотр могут не проходить владельцы легковых автомобилей и мотоциклов, которые используют транспортные средства для собственных нужд. Если же водитель использует транспорт в качестве такси или в служебных целях, он будет обязан проходить техосмотр. Не освобождаются от него автомобили и мотоциклы старше четырех лет при продаже и регистрации или при внесении изменений в конструкцию транспорта.

При этом в законе прописаны исключения. Например, сотрудники ГИБДД могут отправлять автомобиль на техосмотр при наличии у водителя диагностической карты только в случае очевидной технической неисправности, угрожающей безопасности дорожного движения. За отсутствие диагностической карты штрафы не предусмотрены.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Государственная дума приняла закон об отмене обязательного техосмотра.