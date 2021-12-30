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Общество30 декабря 2021 17:10

Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей

Документ не распространяется на транспорт, используемый в служебных целях
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей

Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного технического осмотра для водителей, использующих автомобили в личных целях.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, техосмотр могут не проходить владельцы легковых автомобилей и мотоциклов, которые используют транспортные средства для собственных нужд. Если же водитель использует транспорт в качестве такси или в служебных целях, он будет обязан проходить техосмотр. Не освобождаются от него автомобили и мотоциклы старше четырех лет при продаже и регистрации или при внесении изменений в конструкцию транспорта.

При этом в законе прописаны исключения. Например, сотрудники ГИБДД могут отправлять автомобиль на техосмотр при наличии у водителя диагностической карты только в случае очевидной технической неисправности, угрожающей безопасности дорожного движения. За отсутствие диагностической карты штрафы не предусмотрены.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Государственная дума приняла закон об отмене обязательного техосмотра.