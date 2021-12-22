Государственная дума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Техосмотр понадобиться только в случае переоформления машины в случае купли-продажи, дарения, наследования. И то, если авто старше четырёх лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь, по новым правилам, владельцам личных машин, ничего больше не надо - ни получать диагностическую карту перед покупкой ОСАГО, ни в принципе ездить на все эти официальные станции техобслуживания. Все! Свобода!

В 2019 всех напугали, приняв закон об обязательном ТО, причем с электронной базой данных, где по планам законодателей должен был быть указан даже механик, проводивший диагностику. Но! Не успели те правила вступить в силу (произойти это должно было в марте 2022), как их уже отменили.

Из спорных моментов в новом законе, по мнению специалистов, лишь добавленный ко второму чтении пункт, что сотрудник «За исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». То есть ДПСники на глазок будут определять, может машина ехать дальше, или нет.

Ну а так, техосмотр понадобиться только в случае переоформления машины в случае купли-продажи, дарения, наследования. И то, если авто старше четырёх лет.

Для коммерческого транспорта все остается по-старому. С диагностическими картами и т.д.

Расстроились от нового закона, пожалуй, только владельцы автосервисов, которые поспешили взять кредиты и оборудовать свои объекты под требования закона 2019 года. Им-то теперь что делать? Юристы прогнозируют коллективные иски в суд на государство.

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