Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничная служба Украины не пустила в страну российского актера из-за того, что он посещал Крым. Артист прилетел в аэропорт Борисполь из Стамбула, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Во время проведения необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что россиянин, который является актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он принимал участие в съемках российского сериала… За нарушение норм украинского законодательства пограничники не пропустили гражданина РФ на Украину, кроме того, ему запрещен въезд на Украину в ближайшие три года», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в пограничной службе, актер отрицал, что посещал когда-либо Крым. Он сообщил, что прилетел на Украину для съемок в фильме. Тем временем источники «Украинской правды» рассказали, что речь идет об артисте Вячеславе Чепурченко.

Напомним, в декабре 2021 украинские пограничники запретили въезд российской певице Mary Gu и организатору ее концертов по причине посещения ими ранее Крыма.