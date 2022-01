Умерла Мэрилин Бергман, американский композитор и автор песен

Мэрилин Бергман писала песни вместе со своим мужем и соавтором Аланом Бергманом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из США: в субботу, 8 января, на 94-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе умерла Мэрилин Бергман – композитор и поэтесса, которая писала песни вместе со своим мужем и неизменным соавтором Аланом Бергманом. О смерти Мэрилин Бергман со ссылкой на ее дочь сообщил телеканал CNN.

Женщина рассказала, что состояние ее знаменитой матери, которой 10 ноября исполнилось 93 года, ухудшалось на протяжении последних двух лет, а за несколько недель до смерти «стало ясно, что она готовится уйти».

«Она умерла очень спокойно, без боли и страданий», - приводит телеканал слова дочери покойной.

Супруги Бергман состояли в браке с 1958 года, они в соавторстве писали музыку и тексты для множества знаменитых телешоу, фильмов и сценических мюзиклов. Получили три премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню, одну из них – за композицию The Way We Were к кинокартине «Какими мы были» фильма (1973 год) с Барброй Стрейзанд в главной роли. За эту песню Мэрилин и Алан Бергман были также были удостоена двух премий Grammy. Кроме того, супруги были введены в Зал славы авторов песен в 1980 году.