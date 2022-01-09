Россиянин Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира. Спортивное мероприятие прошло в воскресенье, 9 января, в немецком Оберхофе - оно стало предпоследней точкой на этапе Кубка мира по биатлону.

Как пишет КП-Спорт, победу в соревновании одержал француз Кентен Фийон-Майе. Он прошел дистанцию 12,5 км за 36 минут 48,3 секунды и допустил всего два промаха во время стрельбы. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, который отстал от лидера гонки на 9,9 секунды и допустил один промах. Бронзу получил норвежец Тарьей Бё.

Россиянин Александр Логинов допустил четыре промаха на огневых рубежах и отстал от лидера гонки на 18,5 секунды.

Как ранее писал сайт КП-Спорт, 8 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе российский дуэт Антон Бабиков – Кристина Резцова победили в сингл-миксте. Это первое золото Резцовой на этапах Кубка мира.