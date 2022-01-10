17 силовиков погибло во время беспорядков в Казахстане Фото: REUTERS

Число погибших сотрудников правоохранительных органов в ходе беспорядков в Казахстане возросло до 17. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оперативном штабе при Министерстве внутренних дел республики.

«Уже 17 человек, погиб сотрудник СОБРа в Алматинской области», - приводит РИА Новости сообщение в оперативном штабе ведомства.

Напомним, днем ранее, 9 января, сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, а больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате, где погибли 103 человека. Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявила, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов. Согласно приведенным данным, в республике выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.

Как писал сайт kp.ru, 10 января власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в стране. Комитет национальной безопасности заявил, что все очаги террористических угроз нейтрализованы.