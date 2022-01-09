164 человека погибли за время беспорядков в Казахстане

Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате Фото: REUTERS

В ходе беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек. Стихийные протесты начались в стране 2 января из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Как сообщается в Телеграм-канале агентства Sputnik Казахстан, всего в Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. При этом больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате - там погибли 103 человека. Беспорядки проходят как в столице страны, так и в других городах.

Как ранее писал сайт kp.ru, массовые беспорядки стали причиной не только человеческих жертв, но и огромных убытков для страны. Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» сообщила, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов. В субъектах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.