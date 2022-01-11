Умер Давид-Мария Сассоли, глава Европарламента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 65 лет ушел из жизни глава Европарламента Давид Сассоли.

Как передает Deutsche Welle, причина смерти политика пока не уточняется, однако известно, что глава Европарламента умер в онкологическом центре итальянского города в Авиано, где проходил лечение. Как сообщил в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло, Сассоли скончался в 01.15 (03.15 по московскому времени).

Известно, что Сассоли попал в больницу 26 декабря прошлого года из-за «тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы», однако чем именно болел глава Европарламента, также не уточняется.

Давид-Мария Сассоли возглавлял Европейский парламент с 2019 года, а ранее он занимал должность заместителя. В апреле прошлого года МИД РФ ввел санкции против Сассоли, закрыв въезд в Россию, в ответ на санкции, введённые структурами Евросоюза против Москвы.