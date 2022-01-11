Аналитики сообщили, что самые высокие зарплаты в России оказались в нефтяном и газовом секторе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата о зарплатах сотрудников компаний за три квартала прошлого года и назвали профессии с самыми высокими зарплатами.

"Предприятия испытывают острую нехватку работников в связи с сокращением населения трудоспособного возраста и оттоком мигрантов", - рассказала глава FinExpertiza Global Елена Трубникова в беседе с изданием Lenta.ru.

Так, самые высокие зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков (с окладом 152 тысячи рублей до вычета налогов), менеджеров и консультантов по вопросам управления (146,7 тыс.рублей), а также специалистов в авиационном секторе (126,5 тысяч рублей).

Накануне стало известно, что россияне в среднем хотели бы получать 166 тыс. рублей ежемесячно.

"Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины - 138 тыс. рублей", - цитирует результаты исследования RT.

Ранее аналитики выяснили, что активнее всего реальная зарплата в 2021 году росла в Уральском федеральном округе, а на Северном Кавказе она, наоборот, снизилась, рассказывает "Российская газета".