В 2021 году в мире было зафиксировано более 400 температурных рекордов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в мире было зафиксировано свыше 400 температурных рекордов. Сразу в семи государствах летние месяцы выдались особенно жаркими.

Аномальное лето выдалось в Канаде и Турции. А вот в Испании столбики термометров опустились до рекордных 35,8°С.

Например, в Африке июнь и сентябрь стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. В Италии тоже было жарко, там отмечалась температура в +48 °С, пишет Новые известия.

В США самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений признана июнь 2021 года. Впервые за 127 лет в калифорнийской Долине был зарегистрирован абсолютный рекорд на планете +54,4°С, сообщает The Guardian со ссылкой на метеоролога Максимилиано Эррер.

В списке «рекордов Эррера» так же отмечены восемь российских городов. Жарче всего этим летом было в Пскове, Петрозаводске, Елабуге, Поронайске (Сахалинская область), Вилюйске (Якутия), Бирске (Башкортостан) и Ижевске и Сарапуле.