США исключили возвращение НАТО к конфигурации 1997 года Фото: REUTERS

НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Альянс не будет возвращаться в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – сказал она на брифинге.

По ее словам, ни одна страна НАТО не пойдет на компромиссы и обсуждение с Россией политики открытых дверей. Как сообщила постпред США при альянсе, на переговорах между Москвой, Вашингтоном и ОБСЕ будут обсуждаться главным образом военная транспарентность и контроль над вооружениями.

Как писал сайт kp.ru, накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал НАТО отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он заявил, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения ракет вблизи границ РФ работа по другим аспектам гарантий безопасности между Россией и США окажется под вопросом.