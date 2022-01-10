Рябков призвал НАТО отказаться от "освоения территорий" государств, вступивших в альянс после 1997 года

Сергей Рябков во время переговоров в Женеве 10 января заявил, что НАТО необходимо отказаться от "освоения территорий" государств, вступивших в альянс после 1997 года. Фото: REUTERS

НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 г. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время переговоров в Женеве в понедельник 10 января.

Рябков заявил, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения ракет вблизи границ РФ работа по другим аспектам гарантий безопасности между РФ и США окажется под вопросом.

Делегации США и РФ во время переговоров в Женеве подтвердили мнение, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности длились почти восемь часов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах Российскую Федерацию, заявил, что они были сложными, но глубокими и конкретными.

В частности, во время переговоров был затронут вопрос с ситуацией вокруг Украины. Сергей Рябков заявил, что у России нет и не может быть намерений напасть на Украину, «вторжение» в эту страну со стороны РФ исключено.