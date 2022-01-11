Эдгарда Запашного, встретившего Новый год в больнице, готовят ко второй операции Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного готовят ко второй операции. В больницу он попал 31 декабря, и госпитализация стала неприятным сюрпризом для всей семьи.

- Камни в почках — такое бывает. То, что это произошло 31 декабря, стало сюрпризом для меня, семьи, - делится артист.

Врачи провели ему экстренную операцию, но пока о выписке говорить рано. Со дня на день будет проведена вторая процедура.

Утром 12 января планируется удаление специальной трубки, которая выводит жидкость из почки.

- После этого, надеюсь, будет уже все хорошо. В целом, мое состояние стабильное, доктор сегодня зашел, сказал, что все нормально и под контролем, общую стадию мы прошли» — обнадежил звездный пациент в беседе с Пятым каналом.

Он намерен попасть домой уже к концу рабочей недели. Так как на выходных у него запланирована поездка в Будапешт.

- 15-го я лечу на Международный цирковой фестиваль в Венгрию, в Будапешт, чтобы поддержать российских артистов, — признался Эдгард Запашный.

Осенью 2021 года в больницу попала еще одна представительница известной семьи. Травмы головы получила жена Аскольда Запашного Элен Запашная-Райхлин. Она попала в Пироговскую больницу, но серьезных манипуляций не потребовалось, сообщает телеканал "360".