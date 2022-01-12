Названы самые дорогие билеты для путешествий по России, купленные в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру назвали направления, для путешествия по которым в 2021 году были куплены самые дорогие билеты. Все поездки совершены по России на поездах и самолетах.

Самые дорогие авиапутешествия были совершены бизнес-классом.

Возглавил список авиабилет из Москвы во Владивосток и обратно. Он обошелся путешественнику в 329 тысяч 326 рублей.

На второй строчке рейс Москва — Петропавловск-Камчатский (туда и обратно)- за билет заплатили 282 тысячи 122 рубля.

Третий самый дорогой билет был куплен на рейс из Москвы в Благовещенск и обратно - 249 тысячи 938 рублей, сообщает RT.

Список самых дорогих перелетов в бизнес-классе:

Из Москвы и обратно в Хабаровск,

Якутск,

Нижневартовск,

Мурманск — Владивосток и обратно,

Ростов-на-Дону — Владивосток и обратно,

Уфа — Астрахань и обратно,

Южно-Сахалинск — Москва и обратно.

Цены на билеты в поездах тоже ставили свои рекорды. Самая дорогая поездка была совершена по маршруту Москва — Владивосток и в обратном направлении. За поездки пассажиры заплатили от 38,8 тыс. рублей до 46,6 тыс.рублей.

Самые дорогие приобретенные билеты на поезд в 2021 году:

Из Белогороска в Москву,

Из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск,

Из Коврова во Владивосток,

Из Уфы в Сковородино,

Из Санкт-Петербурга в Москву,

Из Сковородина в Москву.

Средний чек за поездку по территории России на поезде увеличился по итогам года на 6% — до 2128 рублей, пишет ФАН.

Тем временем цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м, считают в отрасли. Основные причины — в сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающемся спросе, пишет газета "Известия".