Почти 70% россиян столкнулись с «выгоранием» на работе в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне рассказали, каким стал для них 2021 год. Две трети (68%) столкнулись с «выгоранием» на работе.

При этом 29% респондентов называют основной причиной слишком большое количество задач.

А четверть опрошенных (25%) полагают, что подобное ощущение провоцирует отсутствие четкого карьерного пути и непрозрачных возможностей для развития в компании, пишет Российская газета.

При этом 67% россиян полагают, что прибавка к зарплате смогла бы повысить их мотивацию и решить проблему. А для 30% респондентов материальная мотивация не важна. А вот иные способы стимулирования могут возыметь положительный эффект.

"Похвала и достойная оценка труда" важна для 39% опрошенных. А 21% признаются, что им может помочь ментор и наставник внутри команды.

Большинство россиян предпочитают справляться со своим состоянием самостоятельно. 63% респондентов говорят, что вопросы «выгорания» не принято обсуждать в их компании.

15% все же пытались донести проблему до руководства, но столкнулись с негативной реакцией. Еще столько же смогли наладить конструктивный диалог, но не получили ожидаемых результатов.

И только 7% респондентов могут рассчитывать на ответ и поддержку руководителя в этом вопросе.

Таковы данные совместного исследовании агентства ResearchMe и сервиса карьерных консультаций "Эйч". В опросе приняли участие более 1500 россиян в возрасте 18-65 лет.

Тем временем исследовательский центр портала Superjob провел опрос, чтобы узнать, как давно россиянам повышали зарплату.

Как следует из данных опроса, 37% респондентов в последний раз зарплату повышали менее, чем полгода назад, пишет "Свободная пресса".

По данным Росстата, самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков — около 152 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Российские менеджеры по вопросам управления получают в среднем 146,7 тыс. рублей. В авиации в среднем получают 126 тысяч рублей, сообщает ФАН.