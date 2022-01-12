Старшая дочь Назарбаева отсутствовала на заседании парламента Казахстана из-за болезни

Дарига Назарбаева / Фото: Егор Алеев/ТАСС

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева не присутствовала на пленарном заседании в среду, 12 января 2022 года, из-за болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы мажилиса.

"На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании", - уточнили в парламенте.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2021 года дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывший спикер Сената республики Дарига Назарбаева вернулась к работе в парламенте Казахстана, войдя в число депутатов мажилиса от правящей партии "Нур Отан".

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимал пост главы республики с 1990 года. Он подал в отставку в марте 2019 года. В этом же году его старшая дочь Дарига Назарбаева возглавила парламент, однако в мае 2020 года сложила полномочия по указу президента Касым-Жомарта Токаева.