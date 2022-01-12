В профсоюзе сообщили о возможном увольнении 800 российских авиадиспетчеров

В профсоюзе сообщили о возможном увольнении 800 авиадиспетчеров в России Фото: Иван ВИСЛОВ

В профильном профсоюзе (ФПАД) заявили о возможном сокращении авиадиспетчеров в России. Как сообщили в организации, увольнения грозят 800 работникам «Госкорпорации по организации воздушного движения».

Как передают «Известия», госпредприятие потеряло около 60% доходов из-за пандемии коронавирусной инфекции и на сегодняшний день терпит финансовые убытки. Об этом говорится в письме за подписью главы профсоюза Сергея Ковалева, адресованном президенту России Владимиру Путину,

В письме отмечается, что летом 2021 года на предприятии был урезан фонд оплаты труда, а в конце года была одобрена программа по оптимизации численности работников. Профсоюз заявляет, что увольнение диспетчеров может негативно сказаться на качестве услуг, указав также на то, что на подготовку квалифицированного персонала уходит от пяти до десяти лет.

Всего подготовлено три письма для обсуждения сопутствующих рисков из-за увольнения авиадиспетчеров. Ранее профсоюз направил аналогичное письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Представители отрасли просят власти принять комплекс неотложных мер государственной поддержки.