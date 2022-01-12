"Яндекс" присоединился к разбирательству ФАС против Apple из-за ограничений в App Store Фото: REUTERS

Компания «Яндекс» вступила в антимонопольное разбирательство против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Как заявили в компании, они решили принять участие в процессе, поскольку считают, что у пользователя должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты, а также совершать покупки внутри приложений удобным для пользователя способом.

«Если разработчики смогут рассказывать непосредственно внутри приложений о разных методах оплаты, то это улучшит пользовательский опыт и откроет новые возможности для развития рынка мобильных приложений», - приводит ТАСС заявление компании.

Напомним, в октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания компании нарушившей закон о защите конкуренции Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки компании на рынке.