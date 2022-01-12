Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга

В 2021 году Самарскую область посетили более 1,5 миллионов туристов.

В 2021 Самарская область вошла в десятку лучших регионов национального туристического рейтинга в России. Его составил журнал о туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций. Регион показывает позитивную динамику роста, ежегодно улучшая свои позиции в рейтинге.

— Мы ответственно подошли к улучшению туристической отрасли в Самарской области, например, занялись развитие села Ширяево, которое посещает более 70 тысяч туристов ежегодно, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Помимо «Ширяево», гости региона любят посещать Жигулевские горы и национальный парк «Самарская Лука». В 2021 году отметили рост медицинского туризма в санаториях и курортах губернии, а также более полумиллиона человек посетили «Волгафест» и международный фестиваль искусств «Шостакович XX век».

В прошлом году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, направленных на развитие туризма. Сейчас по всей стране приняты серьезные меры для финансовой поддержки туризма. С 1 января 2022 года в России заработала госпрограмма «Развитие туризма» до 2030 года. Общий объем финансового обеспечения программы до 2024 года составляет 724 миллиарда рублей.