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Происшествия12 января 2022 10:09

Хабаровчанин ограбил друга во время химчистки автомобиля

После процедуры хозяин машины не досчитался некоторых деталей
Татьяна ЦВЕНГЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В один из отделов полиции обратился хабаровчанин, который лишился катализаторов после химчистки в автосалоне

В один из отделов полиции обратился хабаровчанин, который лишился катализаторов после химчистки в автосалоне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное ограбление произошло в Хабаровске. В один из отделов полиции обратился хабаровчанин, который лишился катализаторов после химчистки в автосалоне, сообщает Транссибинфо.

Как рассказал мужчина, он обратился к одному из своих знакомых в автосалон, где ему выполнили химчистку. Никакого подвоха пострадавший не ожидал. Однако через несколько дней заметил, что в авто отсутствуют катализаторы. Недолго думая, мужчина обратился в полицию. Сотрудники быстро нашли 24-летнего подозреваемого, и задержали. Как выяснилось, трофей мужчина продал за три тысячи рублей. Все деньги ушли на спиртное.

Общий ущерб от кражи оценили в 200 тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.