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Экономика12 января 2022 10:10

Путин поддержал инициативу сделать бесплатным газ для мемориалов Вечного огня

Президент России подчеркнул, что это очень важная работа
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном газе для мемориалов Вечного огня, озвученную секретарем генсовета "Единой Россия" Андреем Турчаком во время совещания с правительством в среду, 12 января.

По словам Турчака, известны случаи в регионах, когда долги за газ, поставляемый к Вечному огню, приводили к временным отключениям. Такие вопросы решались в "ручном режиме". Нулевой размер платы за газ для непрерывного функционирования Вечных огней решит эту проблему, уверен секретарь генсовета "единороссов".

Российский лидер отметил, что это очень важная работа.

"Работа очень важная, я прошу и правительство, и "Единую Россию", и общественные организации подключиться самым активным образом, - подчеркнул Владимир Путин. - Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны".

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что компания обратилась в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах своего присутствия.

Он выразил надежду, что предложение получит отклик не только в правительстве РФ, но и у поставщиков природного газа в других регионах страны.