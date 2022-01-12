Путин поддержал инициативу сделать бесплатным газ для мемориалов Вечного огня

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о бесплатном газе для мемориалов Вечного огня, озвученную секретарем генсовета "Единой Россия" Андреем Турчаком во время совещания с правительством в среду, 12 января.

По словам Турчака, известны случаи в регионах, когда долги за газ, поставляемый к Вечному огню, приводили к временным отключениям. Такие вопросы решались в "ручном режиме". Нулевой размер платы за газ для непрерывного функционирования Вечных огней решит эту проблему, уверен секретарь генсовета "единороссов".

Российский лидер отметил, что это очень важная работа.

"Работа очень важная, я прошу и правительство, и "Единую Россию", и общественные организации подключиться самым активным образом, - подчеркнул Владимир Путин. - Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны".

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что компания обратилась в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах своего присутствия.

Он выразил надежду, что предложение получит отклик не только в правительстве РФ, но и у поставщиков природного газа в других регионах страны.