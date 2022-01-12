Песков заявил о тенденции к возврату экономической ситуации в России к докризисным временам

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в России к докризисным временам на сегодняшний день, однако имеются и тревожные тенденции. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, она (ситуация) не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна», - заявил представитель Кремля.

Песков назвал очевидным наличие и очень тревожных тенденций «в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась, а теперь необходимо заняться обеспечением долгосрочного экономического роста. По его словам, экономический рост не является самоцелью, а ключевым он назвал вопрос о повышении реальных доходов граждан.