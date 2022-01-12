Гинцбург заявил, что около трети больных коронавирусом в Москве инфицированы омикрон-штаммом

В ближайшее время станет понятно, сможет ли вариант "омикрон" полностью вытеснить штамм "дельта" Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о распространении штамма коронавируса "омикрон" в Москве. По его словам, около трети всех больных COVID-19 в столице заражены именно этой мутацией.

Свое мнение Гинцбург высказал в среду, 12 января, в эфире телеканала "Россия 24".

"Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма "омикрон", - сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент неясно, сможет ли "омикрон" полностью вытеснить "дельту". Ситуация с этим вопросом прояснится в ближайшее время, считает Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не нуждается модификаций под новый штамм «омикрон». Такое заявление в среду, 12 января, сделал директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, отметив, что этим российский препарат отличается от мРНК-вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.