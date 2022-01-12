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Общество12 января 2022 14:51

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям

Депутат Госдумы Хамзаев выступил за запрет продажи вейпов детям и введение уголовной ответственности за его нарушение
Мария ПАВЛОВА
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Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершенноетним.

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершенноетним.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал предложение ввести уголовную ответственность за продажу детям электронный сигарет и вейпов. Такое мнение Хамзаев высказал в среду 12 января. Поводом для поднятия этой темы послужила информация о гибели 12-летнего мальчика после употребления вейпа в Бийске (Алтайский край).

«Это большая проблема, мы о ней не первый день говорим, о том, что значат вейпы, электронные сигареты, нагреватели… За продажу такой продукции детям должна быть уголовная ответственность», - цитирует депутата РИА Новости.

Хамзаев отметил, что это общепринятая международная практика и посетовал на то, что в РФ отсутствует четкая система контроля за подобной продукцией.

«Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет», - сказал депутат.

Хамзаев добавил, что на территории Российской Федерации в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 10 января в Бийске две девушки 17 и 18 лет и 12-летний брат одной из них в отсутствие родителей курили вейп. После употребления вейпа подросток скончался, обе девушки госпитализированы.