Ленинградская область вошла в ТОП-10 российских регионов по эффективности управления

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что достигнуть высоких результатов удалось благодаря четко организованной работе команды 47-го региона. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Ленинградская область вошла в первую десятку российских регионов по качеству управления. Очередной рейтинг эффективности управления в субъектах РФ представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Эксперты оценивали позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческой, социальной и финансово-экономической ситуациям. Кроме того, при составлении рейтинга учитывались мнения авторитетных политологов и статистические данные регионов. По общим показателям Ленинградская область заняла в ТОП-10 седьмое место. Регион также занял высокие позиции в политико-управленческом и финансово-экономическом блоках, попав на четвертые места рейтинга.

Итоги исследования АПЭК прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области подчеркнул, что достигнуть высоких результатов удалось благодаря четко организованной работе команды, а также новым решениям, внедренным в 2021 году.

- Мы сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой нагрузкой, - рассказал Александр Дрозденко.

Первые три строчки в рейтинге эффективности управления в регионах заняли Тюменская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Далее места распределились между Тульской, Белгородской областями, Чечней, Ленинградской, Челябинской, Калужской и Ростовской областями. Как отметили составители рейтинга, Ленинградская область уже не первый год стабильно сохраняет свои позиции в первой десятке российских регионов.

В социальном блоке эксперты учитывали четыре основных направления, ответственность за которые так или иначе лежат на губернаторах: здравоохранение, образование, межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ. В частности, составители рейтинга рассматривали обеспеченность регионов врачами и учителями, продолжительность жизни населения, отношение заработной платы врачей и учителей к средней по региону, расходы бюджета на здравоохранение, образование, ЖКХ, дорожное хозяйство.

Напомним, ранее Александр Дрозденко сообщил, что более 65% расходов бюджета Ленинградской области на 2022 год будут направлены на социальные цели. Основная доля финансирования будет сосредоточена на трех главных направлениях: здравоохранение – 25,6 миллиарда рублей, образование – 39,4 миллиарда и социальная поддержка граждан – 24,3 миллиарда рублей. Значительная часть расходов бюджета также пойдет на развитие транспортной системы (15,5 миллиардов рублей), формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем (8,3 млрд. рублей).

- В целом бюджет Ленинградской области растёт восьмой год подряд. За это время доходы выросли в 2,3 раза, расходы - в 2,5 раза. Это одни из самых высоких темпов роста доходно-расходной части по стране. Мы ставим задачу до 2025 года достичь собственных доходов бюджета региона в 200 миллиардов, - сообщил губернатор.