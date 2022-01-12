Минстрой России будет строить здания судов без клеток для подсудимых

В России в новых зданиях судов не будет клеток для подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В РФ изменились правила проектирования здания федеральных судов. Об этом сообщается на сайте Минстроя. В залах судебных заседаний не будет «клеток» из металлических прутьев, куда помещают подсудимых. Вместо них на стадии проекта будут предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пуленепробиваемого стекла.

«Клетки» использовались в судах на территории РФ с 1992 года, отмечается в документе.

«Учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии коронавирусной инфекции, в новой редакции СП 152 в залах судебных заседаний предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС», - сообщили в Минстрое.

Новшество будет способствовать гуманизации среды, отметили в ведомстве.

Практика гуманизации наказаний внедряется в РФ уже в течение нескольких лет. В частности, в колонии под Хабаровском в рамках этой программы заключенные издают свой спортивный журнал, как сообщалось ранее на kp.ru.