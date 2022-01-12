МИД РФ заявил о готовности перейти к контрсдерживанию НАТО

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко провел брифинг по итогам переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности. Они прошли в среду, 12 января.

Как отметил Грушко, в ходе диалога российская делегация поставила Североатлантический альянс перед фактом, предупредив, что если ситуация с расширением НАТО на Восток будет ухудшаться, это грозит серьезными рисками. Москва будет этому противостоять, так как это подрывает безопасность России, пояснил дипломат.

"Если НАТО переходит к политике сдерживания России, Москва перейдёт к контрсдерживанию", - заявил Грушко.

По его словам, полноценное сотрудничество НАТО и России возможно, если Альянс будет рассматривать Москву как партнера, готового гарантировать мир евроатлантическом пространстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО не имеют объединяющей позитивной повестки дня.