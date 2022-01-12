Замглавы российского МИД заявил, что Россия и НАТО не имеют объединяющей позитивной повестки дня

Россия рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО не имеют объединяющей позитивной повестки дня. Такое заявление он сделал по итогам прошедшего в среду, 12 января, Совета Россия - НАТО.

"Один из элементов этой достаточно печальной картины - это то, что в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", - цитирует Грушко ТАСС.

Тем не менее, отметил дипломат, в целом переговоры прошли позитивно. Грушко охарактеризовал их как "разговор по душам" и отметил, что в НАТО должны услышать Россию, чтобы принять ее роль как страны, готовой гарантировать мир на евроатлантическом пространстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва ожидает от переговоров с НАТО, которые состоятся в Брюсселе в среду, 12 января, серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.