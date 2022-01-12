Препараты для лечения рака и новые сорта картофеля: Ученые Ленинградской области получили губернаторские премии

Губернатор Александр Дрозденко поощрил премиями лучшие научные работы ученых Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградские ученые получили премии за самые значимые научные разработки. В регионе подвели итоги ежегодных конкурсов «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». Графическое программирование, противоопухолевые препараты, выведение новых сортов картофеля, контроль качества бронированных стекол - эти и другие работы ленинградских ученых получили губернаторские премии.

В номинации «За достижения в области высоких технологий» конкурса «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» победил кандидат физико-математических наук Игорь Ловчий. Руководитель сектора №5 АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения» придумал, как внедрить технологию графического программирования в стадию проектирования оптико-электронной измерительной аппаратуры. Результаты его работы могут использоваться при разработке измерительных датчиков для предприятий энергетики и тяжелой промышленности. Игорь Ловчий получил премию в 150 тысяч рублей.

Еще одна работа была отмечена в номинации «Естественные и технические науки». Заведующая лабораторией физиологии дыхания ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова, доктор биологических наук Нина Александрова получила премию в 90 тысяч рублей за новую разработку в сфере медицинских технологий. Она провела исследование дыхательных мышц и выявила причины развития дыхательной недостаточности. В результате Нина Александрова запатентовала новый медицинский прибор для диагностики, помогающий врачам провести объективную оценку состояния дыхательных мышц.

В номинации «Аграрная наука» премия была присуждена доктору сельскохозяйственных наук Вере Лебедевой. Главный научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства картофеля НИИ сельского хозяйства «Белогорка» – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.Лорха» вывела 90 новых сортов картофеля. Все они приспособлены для выращивания в экстремальных климатических условиях. Вере Лебедевой вручили губернаторскую премию в размере 90 тысяч рублей.

Еще три премии в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей получили победители конкурса «За лучшую научно-исследовательскую работу». Главный приз был присужден младшему научному сотруднику лаборатории молекулярной токсикологии и экспериментальной терапии ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА Софье Захаренковой. Она исследовала противоопухолевую активность производных феосферида. Результаты ее работы могут быть использованы для комплексного лечения онкологических больных. Еще одну награду получил младший научный сотрудник ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Иевлев. Его работа в области теоретической физики посвящена изучению неабелевых струн. Третья премия досталась научному сотруднику лаборатории 81 АО«Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения» Борису Добрякову. Он разработал методики неразрушающего контроля защитных многослойных стекол.

Кроме того, в начале 2022 года были выбраны 20 лучших молодых ученых Ленинградской области. В течение этого года и в 2023 году они будут ежемесячно получать губернаторские научные стипендии в размере 10 тысяч рублей.

С этого года губернаторские премии для ученых будут увеличены. По поручению главы региона Александра Дрозденко размер премий в номинациях «Естественные и технические науки», «Аграрная наука» и «За достижения в области цифровых и информационных технологий» теперь составит 150 тысяч рублей каждая. Вырастут и поощрения для призеров конкурса «За лучшую научно-исследовательскую работу». Премии для победителей составят 100, 85 и 70 тысяч рублей.