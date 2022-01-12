Грушко заявил о противоречиях в риторике США относительно Украины

Ранее в Белом доме заявляли, что вопросы Украины не должны обсуждаться без представителей от страны Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о противоречивой риторике США относительно Украины. Об этом он рассказал в среду, 12 января, по итогам Совета Россия - НАТО.

Грушко напомнил, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения договорённостей по Украине не будут проходить без её участия. Однако в ходе прошедших переговоров Украина была одной из основных затронутых тем.

"Честно скажу, я иногда не понимаю заявлений, которые делаются нашими партнерами. Я читал, что господин Блинкен заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, ну наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность!", - заявил Грушко.

Дипломат также ответил на заявления о том, что якобы Россия несет угрозу для Украины.

"Еще раз подчеркну, угроза Украине – это сама Украина. Больше никто!", - подчеркнул Грушко.

Как ранее писал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО не имеют объединяющей позитивной повестки дня. Такое заявление он сделал по итогам прошедшего в среду, 12 января, Совета Россия - НАТО.