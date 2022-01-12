В Госдуме объяснили, где возьмут деньги на индексацию пенсий на 8,6%

В Госдуме объяснили, где взять деньги на индексацию пенсий на 8,6% Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель комитета Госдумы труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что источник финансирования для индексации пенсий на 8,6 процентов уже определен.

Предложение о пересчете суммы выплат было озвучено президентом и, по словам парламентария, этот вопрос уже прорабатывается.

-На первом этапе на реализацию данного решения средства в Пенсионном фонде России точно есть. У нас ежегодно происходит процедура корректировки параметров бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета, - комментирует Lenta Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий отметил, что если принято решение о повышении, то средства наверняка будут найдены в полном объеме.

Но, по мнению депутата, в существующих условиях даже 8,6% недостаточно чтобы перекрыть растущие из-за инфляции цены, сообщает ФАН.

- Но это лучше, чем коэффициент 5,9, на который проиндексированы пенсии с 1 января, — резюмировал депутат.

В свою очередь экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС, тоже положительно оценил решение проиндексировать пенсии.

- Это можно расценивать, как дополнительный шаг, который демонстрирует государство. Если существует возможность повысить так пенсионные выплаты, то государство, безусловно, это делает, - отметил Гринько в беседе с RT.