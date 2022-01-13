Власти Южно-Сахалинска ввели режим ЧС из-за циклона

Для расчистки дорог в городе мобилизованы силы дорожных служб / Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Мэрия Южно-Сахалинска объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с пришедшим на Сахалин циклоном, из-за которого замело дороги. Об этом сообщает "КП-Сахалин".

Силы дорожных служб мобилизованы для ликвидации последствий разыгравшейся непогоды. В первую очередь ведется расчистка дорог к социально-значимым объектам, в частности, больницам, детским садам и школам.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил в кратчайшие сроки обеспечить проезд к детским садам и другим важным объектам, а также представить отчет о проделанной работе.

Осложняет расчистку дорог транспорт, оставленный местными жителями на обочинах и прилегающих к учреждениям территориях. Горожан призывают оставить личный транспорт в гаражах либо на перехватывающих парковках.

Как ранее писал сайт kp.ru, сильнейший циклон парализовал движение транспорта в Сахалинской области, а на постах в местах перекрытий дорог скопились сотни автомобилистов.