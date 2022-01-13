Ночь на 13 января в Москве стала самой холодной в 2022 году

На смену морозам в столицу России придет потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночь на 13 января стала самой холодной в 2022 году для жителей Москвы и Подмосковья, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"На фоне повышенного атмосферного давления и прояснений в облаках, усилилось радиационное выхолаживание приземного воздуха, из-за чего на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до -19,0, на другой городской метеостанции, Тушино, столбики минимальных термометров застыли на отметке -20,6", - уточнил синоптик.

По его словам, мороз ударил также и в Подмоскове. Так, в Волоколамске зафиксировали 23,9 градуса ниже нуля, в Клину – -22,9, в Сергиев-Посаде – -22,5.

Ниже минус 30 градусов темература также опустилась и во многих других российских городах. Так, в Архангельской области минимальная температура воздуха составила -36,6 градуса, в Пермском крае – -33,2, в Вологодской области – -32,3, в Тверской области – -31,1, в Коми – -31, в Кировской области – -30,8, в Ярославской области – -30,6.

Тишковец уточнил, что на смену морозам придет потепление. В течение суток температура в большинстве регионов поднимется почти на 20 градусов, спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос ".