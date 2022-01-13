Корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков получил награду от Госдумы

В Государственной думе прошло награждение журналистов

В Государственной думе прошло награждение журналистов, наиболее отличившихся в прошедшем году. Награды были приурочены ко Дню российской печати, их вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одним из победителей стал заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Он был награжден за лучшее освещение работы Госдумы в печатных СМИ и интернет-изданиях в 2021 году.

«Классическая журналистика – это цифры, факты и два мнения. Но сегодня особенное время – информацию черпаем из разных источников: социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. Много на этом рынке и анонимных источников. В этой связи можно пожелать только одно – чтобы люди пользовались прежде всего проверенной информацией. А от остальных отпишитесь!» – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента также поздравил журналистов и всех тех, кто работает с информацией, с Днем российской печати, пожелав творческих удач.