Чубайс заявил, что Путин увел Россию с «тупого» пути развития Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взяв курс на достижение углеродной нейтральности президент России Владимир Путин увел страну с «тупого» путин развития, грозившего глобальным отставанием, заявил специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Первая стратегия называется тупой, а вторая – smart strategy. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», – сказал он в ходе Гайдаровского форума.

«Умная» стратегия, по словам Чубайса, предполагает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании имеющихся преимуществ. При выборе «тупого» пути, заявил он, Россия в течение 20-30 лет отстала бы от ведущих экономик без шансов на лучшее положение.