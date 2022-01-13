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Политика13 января 2022 11:56

Чубайс заявил, что Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Российский лидер не позволил стране безнадежно отстать от ведущих экономик мира, считает экс-глава Роснано
Абдулла ШАКИРОВ
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Чубайс заявил, что Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Чубайс заявил, что Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взяв курс на достижение углеродной нейтральности президент России Владимир Путин увел страну с «тупого» путин развития, грозившего глобальным отставанием, заявил специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Первая стратегия называется тупой, а вторая – smart strategy. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», – сказал он в ходе Гайдаровского форума.

«Умная» стратегия, по словам Чубайса, предполагает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании имеющихся преимуществ. При выборе «тупого» пути, заявил он, Россия в течение 20-30 лет отстала бы от ведущих экономик без шансов на лучшее положение.