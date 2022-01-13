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Общество13 января 2022 14:48

Специалисты SentinelOne нашли удобную для майнеров уязвимость в роутерах TP-Link, D-Link и других марок

Популярные в России роутеры оказались уязвимыми для майнеров
Мария ПАВЛОВА
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Из-за уязвимости ряда роутеров хакеры могут взять под контроль подключенные к ним компьютеры и другие устройства.

Из-за уязвимости ряда роутеров хакеры могут взять под контроль подключенные к ним компьютеры и другие устройства.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Роутеры, широко распространенные в России, оказались уязвимыми для хакеров и майнеров. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на исследование американской компании по кибербезопасности SentinelOne.

Речь идет о продукции брендов Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Уязвимость позволяет использовать подключенные к роутеру устройства для DDoS-атак или майнинга криптовалют, а также совершать иные взаимодействия с устройствами, например, подключаться к принтеру, объяснил автор исследования Макс Ван Амеронген.

Проблема может проявиться в миллионах устройств по всему миру. Исправить ситуацию можно, установив на роутер соответствующее обновление.

Роутеры указанных производителей широко распространены в России и могут стать потенциальной целью хакеров, заявил изданию гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский.

О достоинствах и недостатках современных устройств для майнинга криптовалют читайте здесь на kp.ru.